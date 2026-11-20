Chiapas no presenta ninguna alarma en relación a los casos de sarampión debido a que se han puesto en marcha acciones preventivas como la vacunación, enfatizó el secretario de Salud en el estado, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez.

Como dato relevante, enfatizó que en los últimos 10 días no se ha reportado un solo contagio y se han aplicado más de dos millones de vacunas. Para las personas que desean aplicarse esta dosis pueden consultar más información en la página de la institución estatal.

Prevención

En entrevista con Cuarto Poder explicó que, aunque la frontera con Chiapas es porosa, se ha hecho un trabajo importante con el seguimiento a dicho virus y otros vectores.

“No hay de que alarmarse. Si bien es cierto, en la semana 40 del sistema de Salud llegaron a tener mil 300 casos activos del estado de Chiapas, hoy existen cinco casos, de los cuales ninguno presenta un riesgo”, remarcó.

Contexto

En relación a las caravanas de las personas en situación de movilidad, detalló que se han aplicado alrededor de 7 mil vacunas.

Avendaño Bermúdez comentó que las caravanas de salud están llegando a diversos municipios y, particularmente, en Tapachula dirigida a los migrantes se acercan para recibir atención.

Dijo que la importancia del trabajo radica en que México está en medio del cruce hacia Estados Unidos y al otro lado comparte frontera con países de Centroamérica.

Brotes

Agregó que el tema es que Estados Unidos tiene miles de casos activos, lo mismo que en Guatemala con el tema del sarampión, mientras que en el territorio nacional solo hay seis contagios y en Chiapas cinco que no están graves.

Explicó que el virus en la entidad se mantiene en una condición estable y que no hay razón para alarmarse. “Yo agradezco mucho a la población que acude a vacunarse y que lo sigamos haciendo”.

Finalmente, se destacó que de enero a la fecha se han aplicado tres millones de vacunas del cuadro básico y de ese número dos millones corresponden solo a sarampión.