Descartan alianza con PRI en chiapas

El coordinador estatal de Movimiento Ciudadano en Chiapas, Manuel Sobrino Durán, rechazó la posibilidad de una alianza con el PRI en la entidad, luego del llamado realizado por el dirigente estatal priista, Rubén Zuarth, quien a través de un video difundido en redes sociales propuso la conformación de un bloque opositor.

Durante su gira de trabajo por la Selva Lacandona, Sobrino fue cuestionado por medios sobre esta propuesta y respondió de forma contundente:

“No podemos subirnos a un barco que está anclado al fondo del mar”, puntualizó.

El dirigente estatal señaló que Movimiento Ciudadano no participará en acuerdos entre partidos que representan el pasado político del país.

“La vieja política nos quiere hacer creer que la única manera de vencer a Morena es volver al pasado, y eso es exactamente lo que México ya rechazó”, afirmó.

Sobrino sostuvo que el movimiento naranja tiene una visión distinta de la política y que su proyecto no depende de acuerdos entre cúpulas partidistas.

“La única alianza que Movimiento Ciudadano necesita es con las y los mexicanos”, expresó.

Mientras tanto, Manuel Sobrino continúa recorriendo el estado para fortalecer la estructura de Movimiento Ciudadano. Con las tomas de protesta realizadas el fin de semana pasado en Tumbalá y Chilón, ya suman 27 Comisiones Operativas Municipales instaladas en Chiapas en menos de nueve meses.

“Estamos recorriendo todos los rincones del estado porque el cambio se construye desde abajo, escuchando a la gente”, concluyó.