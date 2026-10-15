Descartan brote de enfermedades respiratorias

Con base en la información que tiene el sector salud, por ahora se ha descartado cualquier brote relacionado a las enfermedades virales de la temporada, pero es importante que la población se vacune.

Cristina Grisel Montesinos Álvarez, coordinadora de Salud Pública de la Jurisdicción Sanitaria I, recordó que del 12 de octubre de este año y hasta el 31 de marzo de 2027, estará activa una campaña de vacunación.

Protección

La idea es que las familias acudan a los espacios de salud, a fin de recibir las dosis que requieren para estar protegidos de padecimientos respiratorios invernales como el Covid-19, la influenza, neumonía, entre otras.

Dijo que todas las jurisdicciones sanitarias de Chiapas se están haciendo acciones preventivas; además, todos esos espacios cuentan con las vacunas suficientes para atender a la población.

Aunque la invitación está abierta para todos los habitantes, el objetivo está centrado en menores de cinco años, personas con padecimientos crónicos, embarazadas o adultos mayores.

Resaltó que las vacunas son totalmente seguras en su aplicación, además de que sumarse a las acciones ayuda a evitar que las infecciones respiratorias puedan tener alguna complicación.

Finalmente, se recordó la invitación a las familias para que acudan a cualquier espacio de salud y recibir la dosis que requieran.