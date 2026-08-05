Descartan caída de ceniza del Volcán de Fuego

Autoridades de Protección Civil (PC) del Gobierno de Chiapas en la región descartaron cualquier afectación por caída de ceniza del Volcán de Fuego de Guatemala hacia la región del Soconusco, luego del incremento de actividad registrado en las últimas horas y que mantiene alerta en el vecino país; señalan que para México la dispersión está alejada porque las cenizas van en dirección del oeste y noroeste del volcán.

En entrevista, el delegado de Protección Civil (PC), Joaquín Ernesto Montes Molina, dio a conocer que, de acuerdo con el monitoreo del Insivumeh de Guatemala y el reporte del Sistema Estatal de Protección Civil de Chiapas, no existe municipio con posible afectación en territorio chiapaneco, debido a que la dispersión de ceniza se mantiene hacia el oeste, oeste-suroeste y noroeste del volcán, alejándose de México.

“Con las condiciones atmosféricas observadas, no se prevé caída de ceniza en territorio chiapaneco, incluyendo el municipio de Suchiate; la probabilidad es nula o muy baja”, señaló.

Explicó que el Volcán de Fuego se ubica a unos 250 kilómetros de Tapachula y 220 kilómetros de Suchiate, mientras que la ceniza volcánica solo puede viajar un máximo de 100 kilómetros a la redonda, por lo que el riesgo para Chiapas es muy bajo.

“Se le pide a la población que no se alarme, que no tenga miedo; es muy poco probable que nos llegue aunque sea un poquito de ceniza, y las evacuaciones que se ven en redes sociales son de lugares que están a 40 y hasta 100 kilómetros del volcán, pero dentro de Guatemala”, expresó.

El delegado de PC reiteró el llamado a no dejarse llevar por información falsa que circula en redes sociales y mantenerse informados únicamente a través de canales oficiales.

Por último, mencionó que se mantendrá el monitoreo permanente ante cualquier cambio en la dirección del viento o incremento en la actividad eruptiva del coloso guatemalteco.