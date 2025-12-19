Descartan decesos por sarampión en SCLC

La Jurisdicción Sanitaria Número II, en la Región Altos, descartó que se hayan registrado muertes por sarampión en San Cristóbal de Las Casas, Miguel Valdés Galán, jefe de la jurisdicción y Camilo Carballo, responsable del área de Epidemiología, dieron a conocer a la prensa que son falsas las versiones del fallecimiento de una mujer a causa de esta enfermedad.

Las autoridades sanitarias enfatizaron que no existe ningún registro oficial de personas fallecidas por sarampión en el municipio, por lo que desmintieron los rumores que circularon en días recientes.

Señalaron que se mantiene la vigilancia epidemiológica activa, así como las acciones preventivas correspondientes, realizaron un llamado a la población a informarse únicamente a través de fuentes oficiales y a acudir a los centros de salud ante cualquier síntoma.

Se han confirmado 22 casos del virus en la zona urbana, todos sin desenlace fatal.