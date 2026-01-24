Descartan emergencia tras muerte de mono por GBG

Aunque recientemente circuló información respecto de la muerte de un mono en Palenque a consecuencia del gusano barrenador del ganado (GBG), la titular de la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural (Semahn), Malena Torres Abarca, descartó que esto implique algún tipo de emergencia.

Con la Secretaría del Campo, mencionó, se abordarán algunos temas importantes, tomando en cuenta que las autoridades combaten la plaga del gusano barrenador en el rubro de la ganadería.

No se han reportado otras especies afectadas

Calificó el caso de la muerte del mono como lamentable, debido a que el gusano barrenador no solo ha afectado el ganado, también otros animales y hasta humanos.

De la fauna silvestre afectada por la plaga, comentó que la Secretaría no maneja estadísticas y solo hay un incidente reportado y fue el del mono.

Dijo que hasta el momento no se han tenido más reportes de otras especies afectadas en las áreas naturales protegidas.

Se platicará con otras instancias, dijo, para saber hasta dónde llega el tema.

Finalmente, la secretaria comentó que hay muchas personas que tienen monos de mascotas y eso es un riesgo en el tema de salud y de enfermedades.