Descartan muertes por gusano barrenador en humanos

El titular de la Secretaría de Salud de Chiapas, Omar Gómez Cruz, descartó que la muerte de los adultos mayores de 83 y 87 años de edad estén asociadas a la miasis por gusano barrenador.

Dijo que su deceso se debió a diversas complicaciones por las enfermedades que padecían.

Casos

En el caso de la persona del sexo femenino de 83 años de edad, residente del municipio de Escuintla, padecía de insuficiencia cardiaca congestiva, de tres años de evolución, sin tratamiento médico; parálisis del cuerpo de varios años de evolución, úlceras por presión y demencia senil.

Esta paciente fue atendida en mayo de 2025 por una infestación larvaria, se hizo la toma de muestra y se le otorgó tratamiento médico oportuno.

En el caso de la persona del sexo masculino de 87 años, residente de Tapachula, padecía de cáncer de piel en etapa terminal y otras comorbilidades como hipertensión arterial e hipotiroidismo, con 20 años de evolución en ambas enfermedades, además de insuficiencia renal crónica.

Fue atendido de manera oportuna en junio de 2025 por una infestación larvaria.

Exhorto

Finalmente dijo que la Secretaría de Salud mantiene el exhorto a continuar con las medidas básicas de higiene ante alguna herida en el cuerpo humano, de mascotas o de ganado, y que acudan a su unidad más cercana para recibir atención segura y oportuna.