Descartan muertes por sarampión, pese a brote

Aunque Chiapas atraviesa un brote por contagios de sarampión, personal de la Secretaría de Salud (SSA) ha hecho un despliegue con el programa de vacunación y se han aplicado casi un millón de dosis, a fin de reducir el riesgo de esta enfermedad viral.

Sobre el tema, el titular de la Secretaría de Salud del estado, Omar Gómez Cruz, resaltó que la población está acudiendo a los diversos espacios para protegerse del padecimiento.

Zonas

Por el tema de sarampión, se identificó que el 70 % de los casos se concentraron en San Cristóbal y la región Altos, sin embargo, se ha hecho un bloqueo vacunal.

En Chiapas suman 993 mil vacunas aplicadas contra el virus; es una enfermedad que llegará a todas partes y se busca que en la entidad sea de forma paulatina.

Gómez Cruz mencionó que ante cualquier caso sospechoso, aplican el protocolo como si se tratara de un paciente confirmado, por lo que se lleva a cabo un barrido de casa en casa y un bloqueo vacunal.

Atención

Lo que viene ahora, explicó, es aplicar un bloqueo vacunal de manera preventiva en Tuxtla Gutiérrez para que los casos que se registren sean aislados.

Gómez Cruz aclaró que hasta ahora no se han registrado en Chiapas ninguna defunción vinculada al sarampión. En relación a los contagios, en toda la entidad superan los 400 y alrededor de 52 en la capital del estado.

Otra de las acciones que se está llevando a cabo es visitar las escuelas, para que las familias colaboren con tener la cartilla de sus hijos e hijas y se puedan aplicar todas las vacunas que requieran.

Finalmente, el secretario de Salud detalló que es importante que las personas acudan a vacunarse con la intención de reducir otras enfermedades virales.