Descenso de 34.91 % en hectáreas quemadas

El Centro Estatal de Protección Civil, Monitoreo de Riesgos y Manejo del Fuego, confirmó un descenso de 34.91 % respecto a las hectáreas que se han quemado en Chiapas a consecuencia de los incendios forestales entre 2025 y 2026.

Del 17 y el 23 de abril de este año se contabilizaron 53 siniestros entre incendios forestales, así como quemas urbanas y de pastizales, las cuales afectaron más de 320 hectáreas.

Jiquipilas, Villa Corzo, Arriaga, Venustiano Carranza, Cintalapa, según el informe, han sido los municipios que reportan el mayor número de incendios forestales en Chiapas.

Números

Hasta este momento Chiapas contabiliza alrededor de 159 incendios forestales, que han dejado un impacto en 11 mil 233 hectáreas. Lo que más se ha quemado en vegetación es la selva baja caducifolia.

En la comparativa, se puede observar que en las mismas fechas pero de 2025 se registraron 130 siniestros que quemaron 17 mil 138 hectáreas, mientras que en el mismo periodo de análisis de este año se han siniestrado 11 mil 155 hectáreas.

En cuanto a las regiones se refiere, las tres más impactadas son Istmo Costa, Frailesca y Valles Zoque, con cuatro mil 748, dos mil 106 y mil 849 hectáreas, de forma respectiva.

El Centro Estatal de Protección Civil, Monitoreo de Riesgos y Manejo del Fuego, detalló que en este año se han contabilizado 447 quemas urbanas y es Berriozábal, el municipio con la cifra más alta.