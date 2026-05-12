Descentralizar el arte y visibilizar la periferia

A Kryzia Vivo, el coordinador general de Ruta Chijal, le fascina que los artistas chiapanecos no buscan acoplarse a corrientes anglosajonas, “sino plasmar la realidad de sus comunidades, sobre todo estas disyuntivas políticas que estamos viviendo en los últimos años”.

Vivo indicó que el reciente premio nacional de Cultiva México que ganó Ruta Chijal es un logro del grupo de artistas que lo conforman, pero también de los espacios solidarios que está haciendo posible un proyecto que busca llevar “el arte hacia todos, incluyendo las periferias y las zonas remotas”.

Visibilidad

“Hay algo que me motivó: que fue la manera en cómo a las galerías tradicionales no les dan acceso a todas y todos los artistas si no venden, si no son reconocidos. Y me pareció importante darle visibilidad a esas personas que están empezando a hacer arte, e incluso a los artistas reconocidos, para mover su arte de diferente manera”, dijo Kryzia Vivo en entrevista para Cuarto Poder.

Vivo, al igual que gran parte de los promotores del arte en San Cristóbal, no nació en la ciudad. Sin embargo, durante los últimos 15 años ha trabajado en comunidades, ayudando a leer y escribir, involucrándose en movimientos comunitarios. “Entonces ya me siento de acá”, indicó el coordinador, originario de Tijuana.

Precariedad cultural

“Lo que Ruta Chijal pretende, y está trabajando diariamente en eso, es que sea autosustentable por parte de la venta de obras y de álbumes, y por parte de hacer talleres con los artistas”, indicó Vivo.

Actualmente, dijo, están armando un plan financiero para que la venta de la obra vaya directo al artista y no recurrir a los vicios económicos de las galerías tradicionales, porque eso, indicó, también es parte de su posición política.

Adelantó que están trabajando para llevar la ruta hacia el norte de San Cristóbal, una zona históricamente marginada. “Una nueva ubicación es el Semillero que se dedica a trabajar con jóvenes y niños en situación de calle o situación precaria y llevar el turismo hacia allá, darles visibilidad a estos nuevos espacios”, expresó.

Reconocimiento

La Ruta Chijal recibió el premio nacional Cultiva México el pasado 28 de abril. El propio Vivo recuerda que ingresó los documentos para la convocatoria un día antes, con ayuda del Foro para el desarrollo sustentable que está en la colonia 31 de Marzo. Dos semanas después salieron ganadores.

Como parte del reconocimiento, Ruta Chijal forma parte del Banco Iberoamericano de Buenas Prácticas en Bogotá, Colombia y también parte del Banco de Buenas Prácticas de la Red Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales (CGLU).