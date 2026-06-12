Desciende mar de fondo, pero deja daños

Aunque el fenómeno de mar de fondo ha bajado de intensidad en las costas de Chiapas, los daños ocasionados en las playas de Puerto Madero han sido severos, por lo que propietarios de palapas afectadas solicitaron ayuda urgente de las autoridades.

De acuerdo con la Secretaría de Protección Civil (PC) Municipal, el mar de fondo persiste con oleajes de entre uno y dos metros de altura, por lo que se mantiene la vigilancia constante y las recomendaciones a los habitantes para evitar ingresar al mar.

Pérdidas incuantificables

En Puerto Madero, palaperos y prestadores de servicios turísticos señalaron que el fenómeno se ha venido presentando cada vez con mayor intensidad y, desde hace un año, los daños han sido severos, sobre todo el registrado en los últimos días.

Por ello, pidieron ayuda del gobierno federal y del estado, así como del municipal, ya que las pérdidas son incuantificables, a causa de los fuertes oleajes que han destruido palapas, restaurantes, albercas y diversa infraestructura urbana.

Pidieron que se hagan estudios técnicos y dictámenes sobre el riesgo que corren, para incluso poder ser reubicados.