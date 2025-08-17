Desconocen a la dirigencia del SNTSS

Este sábado por la mañana en asamblea realizada en las instalaciones del salón del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado (SNTSS), con la participación de delegados de todo el estado y encabezados por Gadi Valle Barrera desconocieron a la actual dirigencia sindical que encabeza Claudia Ulloa Zenteno.

Los asistentes indicaron que esta decisión fue debido a la opacidad, la falta de transparencia, la indiferencia y los atentados contra el interés colectivo de los trabajadores.

Mal manejo de recursos

“Además de la forma antidemocrática en la que se ha mantenido en la representación sindical con la ayuda del ex secretario de gobierno y ex diputado Ismael Brito Mazariegos, y el manejo opaco de la caja de ahorro de los trabajadores en donde no ha rendido cuenta de más de 60 millones de pesos, por lo que poco más de mil 300 trabajadores tomaron la decisión de desconocerla”, indicaron.

En este espacio se instaló un comité electoral que será el encargado de convocar a elecciones con apego a las leyes actuales que se rigen por el voto libre y secreto.

El líder Gadi Valle Barrera destacó que: “Hoy se tiene que instalar un sindicalismo renovado acorde a la Nueva Era, en donde trabajadores y patrón trabajen de la mano, siempre, en búsqueda de mejores condiciones laborales. Es necesario aprovechar este momento histórico de transformación en donde tenemos un gobernador que siempre tiene las puertas abiertas”.

Gadi Valle señaló que desconocen a la actual dirigencia por actos de corrupción y por atentar contra los intereses de los trabajadores.