Desconocen los campesinos apoyos por sequía

Ante el anuncio del gobierno estatal y federal de apoyar a los campesinos afectados por la sequía, productores de la región Frailesca expresaron su desconocimiento sobre cómo operará dicho beneficio e hicieron un llamado a vigilar que no se cometa fraude en la distribución de los recursos.

Maciel Arroyo Pérez, agricultor de la región, señaló que desconoce cuál será el apoyo que se propone dar ante la pérdida de inversión que tuvieron los campesinos y ante el alza en los costos de los insumos que se dan año con año.

El productor consideró que difícilmente el apoyo podrá compensar todas las pérdidas, ya que son muchos los afectados, incluso, dijo, hay mucha gente que no sembró, pero se están enlistando.

Expectativas

“Al ser mucha la gente, yo creo que el apoyo va a ser relativamente poco para las pérdidas que se tuvieron, pero ojalá y si amortigüe un poco lo ya perdido”, expresó.

Arroyo Pérez indicó que hay quienes perdieron el 100 por ciento de sus cultivos, especialmente en terrenos que ya estaban “cansados” y que con la falta de lluvia definitivamente perdieron todo.

Hizo un llamado a las instancias correspondientes, incluida la Secretaría del Campo, para que se trabaje en algún proyecto para beneficiar al sector, sobre todo en el tema de los precios, pues mientras el producto terminado mantiene precios fijos, los insumos no dejan de subir.

Piden difusión

Asimismo, solicitó mayor difusión e información sobre el tema de los seguros, que “los representantes acudan a ver el daño real en los cultivos y que al gobernador se le haga saber cuánto es la pérdida total”.

Finalmente, hizo un llamado a la transparencia en la entrega de los apoyos debido a antecedentes donde generalmente “los gestores son los que se quedaron con una parte de la repartición de los bienes que se le daban a los afectados.

“Ojalá y haya transparencia y de verdad llegue al campesino el apoyo que se tiene pensado”, concluyó.