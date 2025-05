Descubren propiedades antidiarreicas en plantas

Investigadores de diversas instituciones mexicanas descubrieron que tres plantas medicinales utilizadas ancestralmente por comunidades indígenas de Chiapas, poseen actividad antibacteriana contra patógenos responsables de enfermedades diarreicas agudas.

El estudio “Antibacterial Activity of Traditional Medicinal Plants Used for the Treatment of Acute Diarrheal Diseases in Chiapas”, publicado en Microbiological Research, destaca el potencial de estas especies como tratamientos naturales frente a la creciente resistencia a los antibióticos.

Poder antibacteriano

El equipo evaluó extractos etanólicos y acuosos de cinco plantas seleccionadas por su uso tradicional en el tratamiento de problemas gastrointestinales, la Byrsonima crassifolia (nanche), Solanum torvum (sosa), Euphorbia maculata (golondrina), Guazuma ulmifolia (cualnulote) y Bursera simaruba (palo mulato).

Los resultados mostraron que los extractos etanólicos del nanche, la sosa y la golondrina inhibieron eficazmente bacterias como Salmonella enteritidis, Shigella dysenteriae y Escherichia coli (E. coli), causantes de diarreas graves.

Destacó especialmente la sosa, que a una concentración de 12.5 mg/mL, logró frenar el crecimiento de E. coli. Por su parte, el extracto etanólico de golondrina mostró una inhibición del 104.76 % contra Shigella dysenteriae, superando incluso al antibiótico gentamicina, usado como control.

Sin toxicidad y con raíces culturales

Las pruebas de toxicidad en Artemia salina confirmaron que ninguno de los extractos es dañino (LD > 1000 g/mL), lo que respalda su seguridad para futuros estudios clínicos.

Además, el trabajo rescató el conocimiento tradicional, con un registro de entrevistas a 200 personas en Tuxtla Gutiérrez, se identificó que el 63 % de quienes usan estas plantas son mujeres, principalmente adultas mayores, guardianas de saberes ancestrales.

“Estos hallazgos validan la medicina tradicional y abren puertas a nuevas opciones terapéuticas sostenibles… En un contexto de resistencia antibiótica, explorar compuestos vegetales es urgente”, resalta el artículo.