Descubren suministro clandestino de agua

Un suministro de agua instalado de manera clandestina en el fraccionamiento Pedregal, fue localizado y cortado por personal del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (Sapam) en la zona sur de San Cristóbal de Las Casas.

La acción fue realizada mediante un operativo para frenar conexiones irregulares que afectan la distribución en los domicilios.

El área comercial del organismo de agua, informó que el suministro clandestino fue denunciado por los vecinos, lo que permitió ubicar varias tuberías conectadas de forma ilegal en fraccionamiento Pedregal. El Sistema llamó a la ciudadanía a reportar cualquier toma irregular detectada en terrenos baldíos o abandonados.

Sapam reiteró que estas prácticas alteran la regularidad del servicio y pueden derivar en sanciones económicas para quienes incurran en ellas.

“Cuando detectes tomas clandestinas de agua, denúncialo. Evita conectarte de manera ilegal para no enfrentar cortes o multas”, indicó el organismo de agua en San Cristóbal de Las Casas.