Descuento de ISR no es igual para todos

De acuerdo con las tablas publicadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para el Impuesto Sobre la Renta (ISR) sobre sueldos y salarios, se ajustaron los límites de cálculo inferior y superior, así como las cuotas fijas, considerando el aumento al salario mínimo general que fue del 13 % y la inflación acumulada de los últimos tres años que llegó al mismo porcentaje.

Sin embargo, todavía hay cierta confusión entre los trabajadores para saber cómo se aplica el descuento y quienes están exentos del pago de ISR.

El contador público, René Cruz Montalvo, dijo que no aplica igual para todos, ya que depende directa del salario, además, si el trabajador gana más del salario mínimo mensual, aunque sea por cinco pesos, deberá pagar lo correspondiente.

Detalló que de forma legal quienes perciben hasta un salario mínimo exacto, es decir, 304.04 pesos diarios, que al mes resulta en nueve mil 587.50 pesos, no se les puede descontar ni un peso de ISR por sueldos y salarios o cuotas por seguridad social. Hoy día todavía hay sectores que perciben el mínimo.

Cálculo

Ahora bien, si el trabajador gana nueve mil 600 pesos al mes, tendrá que revisar el calculo para el pago de ISR, ya que deberá aplicarse según lo que corresponde y sus ingresos podrían quedar por debajo del mínimo. Eso ha generado incertidumbre entre los trabajadores.

Recomendó a los trabajadores estar pendientes de este indicador sobre su salario y a la vez tomar en cuenta que para enero se va actualizar también el subsidio para el empleo, que va en virtud de la Unidad de Medida y Actualización, cuyo valor se publica en febrero por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El objetivo del Gobierno Federal es hacer ajustes para que la diferencia que existe entre el salario mínimo general y el salario que pueda ganar el trabajador general, este último no termine ganando menos del mínimo, pero no se ha encontrado la fórmula para que eso sea tangible de manera generalizada.