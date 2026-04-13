Descuentos en recibos por fallas en tuberías

Luego del desabasto de agua en la capital derivado de rupturas en dos tuberías principales, el presidente municipal, Ángel Torres, anunció un programa de descuentos en los recibos para los usuarios afectados que van desde el 75 %, 50 % y 35 % para el mes de mayo.

El edil explicó que se generó un mecanismo de ajuste al consumo con base en la información de los sistemas de medición.

Reveló que las afectaciones corresponden a dos eventos, el primero, por una tubería de 36 pulgadas, afectación que tuvo un periodo del 28 al 31 de marzo y el segundo, por una tubería de 48 pulgadas, del 30 de marzo al 6 de abril.

Se identificaron 486 colonias afectadas 85 por la línea de 36 pulgadas y 401 por la de 48 pulgadas.

Con base en el desabasto, se clasificaron tres grupos, los de alta, media y baja afectación. El grupo A, de afectación alta, incluye colonias que tuvieron interrupción total del suministro durante más del 70 % del periodo. A estas se aplicará un descuento del 75 % sobre el consumo de agua.

El grupo B, de afectación media, abarca colonias con servicio parcial o afectadas por uno de los dos eventos. Para este grupo el descuento será del 50 %.

El grupo C, de afectación baja, con suministro alternado o baja presión y cortes inferiores al 40 %, recibirá un 35 % de descuento.

La aplicación de los descuentos se verá reflejada directamente en el recibo del mes de mayo de 2026. Para la zona norte, el recibo de mayo tendrá fecha límite de pago el 30 de mayo. Para la zona sur, el mismo mes pero con fecha límite el 15 de junio.

Finalmente, el presidente municipal adelantó una inversión de 35 millones de pesos (mdp) en la rehabilitación de la red en las próximas semanas, además de las inversiones que continuarán realizándose a lo largo del año para reducir la deuda por extracción de agua con la Federación.