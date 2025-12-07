Descuentos navideños con tarjetas del Bienestar

La coordinación en Chiapas del programa Bienestar fue incluida en el proyecto Descuento Navideño, mediante el cual las tiendas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), ofrecerán descuentos al pagar con cualquiera de las tarjetas de apoyos federales.

Este proyecto dirigido a más de 32 millones de beneficiarias y beneficiarios de los Programas del Bienestar en todo el país, es coordinado por el Issste, las tienda SuperIssste y el Banco del Bienestar.

Apoyos

La iniciativa brinda hasta 10 por ciento de descuento al pagar con la tarjeta del banco del Bienestar. Los beneficios estarán vigentes del 1º de diciembre de 2025 al 9 de enero de 2026, en todas las sucursales de la red nacional de SuperIssste, con más de cinco mil productos participantes disponibles.

El descuento beneficiará a quienes reciben apoyos como las pensiones para personas adultas mayores y personas con discapacidad, las becas de Educación Básica, Media Superior y Superior, así como los programas Mujeres Bienestar, Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida, Producción para el Bienestar, Bienpesca y Mejoramiento de Vivienda, entre otros.

Además, se incorporaron opciones de pago a meses sin intereses y se mantienen los descuentos permanentes que ofrece SuperIssste: cinco por ciento con la tarjeta “Solo Para Ti”, 10 por ciento para personas adultas mayores con credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam), y 10 por ciento para jubiladas y jubilados del Issste, lo cual permite que la población cuente con más alternativas de ahorro durante sus compras.