Desde Chiapas, un llamado valiente y ejemplar: Sasil

La senadora Sasil de León Villard dijo que la Medalla Ángel Albino Corzo Castillejo, es un llamado desde Chiapas a mujeres y hombres ejemplares de cara a la construcción de un mejor México.

“Este reconocimiento esperanzador es un impulso a la inspiración, al aliento común que nos permite tener una mejor nación y define a Chiapas, que hoy, insistimos, ya tiene rumbo definido”, expuso la senadora desde el recinto legislativo de la capital del estado.

Reconocimiento

Asimismo, Sasil de León felicitó al doctor Florentino Pérez al recibir la condecoración, quien dijo es un ejemplo de trabajo responsable y conciencia social.

“Me siento orgullosa de haber atestiguado la entrega de la Medalla Ángel Albino Corzo, que por primera vez se otorga a nivel estatal y que el Poder Legislativo entrega a mujeres y hombres mexicanos que han destacado por su servicio, su aportación a la ciencia, al arte o por su virtud en grado eminente”, dijo.

Explicó que este reconocimiento es un llamado que honra la grandeza de las y los personajes, que con su ejemplo inspiran a la nación.

La legisladora señaló que México vive un momento histórico con el desarrollo institucional que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum, quien está fortaleciendo el andamiaje de una nación transformada.

Finalmente, dijo que en Chiapas estas políticas públicas son respaldadas por el gobernador Eduardo Ramírez, un aliado del movimiento que impulsa a todo México.