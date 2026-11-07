Desde Chiapas, una mirada a la investigación

Con gran éxito concluyó el Congreso Mesoamericano de Investigación que ofreció, desde la coordinación de Chiapas, una visión clara y objetiva de los retos que se tienen en áreas como la salud, la educación, la migración, el campo, entre otros tópicos observados por investigadores, explicó la titular de la Dirección General de Investigación y Postgrado (DGIP), María Eugenia Culebro Mandujano.

Dijo que este encuentro brindó la posibilidad de reflexionar sobre la políticas de impulso científico y humano en el desarrollo de México, Chiapas y el mundo, un proyecto de análisis impulsado por el rector Oswaldo Chacón, quien también participó en el foro.

Las áreas temáticas fueron: Físico-Matemáticas, Biología y Química, Medicina y Ciencias de la Salud, Humanidades y Educación, Ciencias Sociales y Economía, Biotecnología y Ciencias Agropecuarias, Arquitectura e Ingeniería, Género e Inclusión; abordados mediante conferencias magistrales y presentaciones editoriales de alta relevancia

Siendo coorganizadores, la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, la Agencia Digital Tecnológica del Estado de Chiapas (Aditech), entre otros.

Problemáticas

Se abordaron temas específicos de incidencia en Chiapas, como la tecnología en el campo, ecología, desarrollo sustentable, seguridad; pero también migración, concesiones en el transporte público, violencia escolar, inclusión, consumo de tabaco y alcohol entre jóvenes

Finalmente, explicó que el congreso se celebra anualmente en modalidad a distancia, con el objetivo central de divulgar los resultados de estudios provenientes de la comunidad científica de Mesoamérica y países invitados, fomentando redes de colaboración internacional y fortaleciendo la capacidad académica institucional.