Desde Tecpatán, impulsa magistrado diálogo cercano

Con el propósito de fortalecer una justicia más cercana, transparente y accesible, desde el municipio de Tecpatán, el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado (PJE) de Chiapas, Juan Carlos Moreno Guillén, encabezó un encuentro ciudadano en el marco del programa “Acercando la Justicia al Pueblo”.

Durante su presentación, el magistrado presidente agradeció profundamente la hospitalidad del pueblo de Tecpatán, la “capital del imperio zoque”, y señaló que el propósito de este acercamiento es presentar a las y los impartidores de justicia, y refrendar su obligación y compromiso de trabajar con responsabilidad por la ciudadanía.

De igual manera, Moreno Guillén expresó que dentro de esta Nueva ERA para Chiapas, el Poder Judicial ha trabajado con humanismo bajo el lema de “La justicia es la paz”, recuperando los principios de un Chiapas con profunda identidad, que trabaja en comunidad y armonía, por lo que escuchar al pueblo es fundamental para comprender sus necesidades, desde su propio contexto cultural, brindando confianza y certeza en sus instituciones.

Por su parte, el presidente municipal de Tecpatán, César Edgar Marín González, destacó que la presencia del titular del Poder Judicial del Estado (PJE) garantiza una justicia sensible y equitativa, puesto que una justicia que no ve, que no oye y que no siente las necesidades del pueblo, no es justicia. Por ello, celebró este enfoque humanista que descentraliza el servicio y humaniza el derecho, con una justicia que camina al lado de la gente.

Finalmente, las y los ciudadanos compartieron dudas y manifestaron su agradecimiento, porque el cambio en el acceso a la justicia ha sido tangible con este programa que da resultados y llega a todos los rincones del estado.

A través de “Acercando la Justicia al Pueblo”, Juan Carlos Moreno Guillén reafirma la voluntad de trabajar desde el territorio, junto a las y los jueces, magistrados y defensores públicos, con respeto a la diversidad cultural, fortaleciendo una justicia que escucha, acompaña y responde.

Estuvieron presentes en este acto la magistrada presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, Edna Maritza Morales Bautista; la presidenta del DIF Municipal de Tecpatán, Adalina Fernández Ruiz, así como personal administrativo y jurisdiccional de la casa de la justicia.