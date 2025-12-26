Desea Eduardo Ramírez paz y armonía a Chiapas

El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramirez Aguilar, recorrió el Hospital Materno Infantil de Comitán de Domínguez, en donde realizó un reconocimiento del personal de salud que se encarga de la atención de niños, niñas y mujeres internas de ese nosocomio.

“Quiero reconocer el gran trabajo que realiza el personal médico, quienes atienden con amor y humanismo a todas y todos los niños”, dijo en un video publicado en sus redes sociales donde se ve acompañado de su esposa Sofía Espinoza, autoridades de Salud y del Gobierno Municipal.

Obra

Ahí mismo anunció la realización de obra en beneficio de las personas que se mantienen en la calle, resintiendo las inclemencias del clima mientras esperan la evolución de pacientes internos en ese nosocomio.

“Muy pronto vamos a iniciar la construcción de un albergue que será de gran utilidad para quienes cuidan a sus familiares”, dijo.

En días recientes, el Hospital de la Mujer IMSS Bienestar Comitán informó el inicio de las obras de ampliación del albergue, con el propósito de brindar mejores condiciones y mayor comodidad a los familiares de pacientes durante su estancia.

Esta ampliación contempla la construcción y adecuación de zona de dormitorios, baños, regaderas, área de cocina, y área de lavado.

Mensaje de Navidad

Horas antes, el mandatario estatal envió un mensaje en donde deseó paz y armonía al pueblo de Chiapas

“La Navidad es un tiempo profundamente simbólico: nos recuerda el valor del amor, el sentido del encuentro y la fuerza de la paz que nace en lo sencillo. Es la celebración de la luz que se enciende, de la vida que renace y de la esperanza que se comparte en familia y en comunidad”.

Dijo que Chiapas es un pueblo generoso, solidario y lleno de corazón. En cada hogar, en cada comunidad, hay gestos de cariño, de respeto y de unión que mantienen viva esa luz y nos recuerdan que, cuando caminamos juntos, la armonía se hace presente.

Como gobernador, agregó, “me honra servir a un pueblo que cree en la convivencia, en el valor de la palabra y en el cuidado mutuo. Gobernar es cuidar, y cuidar es actuar siempre con sentido humano, con cercanía y con responsabilidad”.

Deseos

“Deseo de todo corazón que todo el trabajo realizado este año haya contribuido a que hoy disfrutemos de una Nochebuena tranquila, en paz y en armonía, rodeados de quienes más queremos. Que el espíritu de la Navidad nos inspire a mantener encendida la luz de la solidaridad, a fortalecer nuestros lazos y a seguir construyendo comunidad desde el respeto y el amor. De todo corazón, les deseo una Navidad llena de paz, de luz y de esperanza compartida. Que el amor habite en cada casa y en cada rincón de Chiapas”, dijo el mandatario.

Puente

Por último, Ramírez Aguilar, concedió un puente navideño y uno de fin de año a la burocracia estatal. Alrededor de 50 mil trabajadores tendrán descanso los viernes 26 de diciembre y 2 de de enero del año entrante.

“Sé que estas fechas son muy significativas porque son la oportunidad de compartir con nuestros seres queridos momentos de unión y alegría que nos recargan de energía para empezar con mucho ánimo el año nuevo. Por ello, les informo que otorgaremos a la burocracia estatal los días 26 de diciembre y 2 de enero para que puedan disfrutar más la convivencia en familia. Son momentos de unidad, paz y amor”, publicó en sus redes sociales.