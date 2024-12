Desea Rutilio Escandón éxito a Eduardo Ramírez

Escandón Cadenas reconoció el trabajo responsable, honesto, humanista que se realizó a lo largo de esta administración. CP

Durante la salutación y el mensaje de agradecimiento a las servidoras y servidores públicos del Gobierno del Estado, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, acompañado de las y los integrantes de su Gabinete Legal y Ampliado, reconoció el trabajo responsable, honesto, humanista, con alto sentido de fraternidad y sin simulaciones ni derroches, que se realizó a lo largo de esta administración, a favor del bienestar del pueblo de Chiapas.

Discurso

“Gracias por la dedicación y el compromiso de servir al pueblo, cumplimos la misión porque demostramos que somos una hermandad y porque aprendimos del expresidente Andrés Manuel López Obrador a hacer política verdadera y ponerla al servicio de la gente, especialmente de los sectores más vulnerables. Agradecemos al expresidente López Obrador porque nunca claudicó en su deseo de transformar a México”, apuntó desde la explanada de Palacio de Gobierno.

Tras resaltar el potencial que las y los servidores públicos demostraron en cada acción y programa que emprendieron a través de las diversas instituciones, en la misión de ayudar a quienes verdaderamente lo necesitan, el mandatario los exhortó a seguir desempeñando su labor, desde cualquier trinchera, con la misma convicción, pasión y lealtad. Asimismo, pidió apoyar en todo lo necesario a la próxima administración.

“La vida política aquí no concluye, es el punto de partida para consolidar este movimiento de transformación nacional, esta revolución de avanzada. Hemos aprendido que la verdadera política es la que se pone al servicio de los demás. Me da gusto ver que así como empezamos el 8 de diciembre de 2018, estamos concluyendo esta tarea, con el mejor de los ánimos. ¡Viva Chiapas!, ¡vivan las chiapanecas y los chiapanecos!, ¡viva Chiapas de Corazón!, ¡viva México!, ¡viva su pueblo, por siempre!”, expresó.

Los mejores deseos al próximo gobernador

En otro momento, Escandón Cadenas envió un abrazo y sus mejores deseos al próximo gobernador, Eduardo Ramírez Aguilar, a quien reconoció como un gran ser humano y un hombre que conoce al pueblo, porque viene desde la cultura del esfuerzo, y porque llega al gobierno con una gran legitimidad para llevar a Chiapas a buen puerto.

“Deseamos que el nuevo gobierno tenga mucho éxito, que el pueblo le reconozca su trabajo, y que su líder, Eduardo Ramírez Aguilar, continúe junto a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, consolidando el segundo piso de la Cuarta Transformación en Chiapas y México”, manifestó.

En tanto, la secretaria general de Gobierno, Cecilia Flores Pérez, expresó su gratitud al gobernador Rutilio Escandón por la confianza otorgada en estos seis años, en los que se privilegió el diálogo, la concertación y el trabajo humanista a favor de las causas, haciendo del servicio público y de la Cuarta Transformación una forma de vida, de retos, aprendizajes y desafíos, de la mano de un mandatario humano y respetuoso que cobijó a todas y todos, sin distinción.

“Aprendimos de usted a no fallar ante los desafíos y no caer ante las crisis. Seguimos al pie de la letra los principios de este movimiento, de resolver con trabajo honesto y con amor al prójimo las necesidades del pueblo, dejando atrás la politiquería y la parafernalia. Como todo un guerrero, no importó la pandemia ni todo lo que pudiese enfrentar; trabajamos juntos al servicio del pueblo”, manifestó.

Reconocen el liderazgo

Finalmente, el director general del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas, Sandro Hernández Piñón, reconoció el liderazgo que el mandatario chiapaneco mantuvo para convocarlos a trabajar en equipo y velar en todo momento por el buen desempeño, resaltando que la prioridad fue siempre atender al pueblo.

Refirió que la administración del gobernador Rutilio Escandón Cadenas representó la transformación de gobernar para todas y todos, con sentido humanista y con el compromiso de atender temas de relevancia como la educación, la salud y la infraestructura, lo que favoreció a la reducción de la pobreza.