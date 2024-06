En sesión pública, a través de videoconferencia, el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas (Teech), desechó las demandas presentadas por los partidos políticos Chiapas Unido, Encuentro Solidario Chiapas, Podemos Mover a Chiapas y Movimiento Ciudadano, en contra de la baja total de las casillas en los municipios de Pantelhó y Chicomuselo, que resultó en la no realización de las elecciones dentro del Proceso Electoral Local Ordinario 2024.

Acuerdo

De lo anterior, el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) emitió el acuerdo IEPC/CG-A/222/2024, por el que, derivado de la aprobación de los acuerdos A46/INE/CHIS/CD02/31-05-24 y A47/INE/CHIS/CD08/31-05-24 de los Consejos Distritales Electorales 02 y 08 del Instituto Nacional Electoral (INE) en Chiapas, respectivamente, se dieron de baja total de las casillas en Pantelhó y Chicomuselo y, en consecuencia, se determinó no realizar elecciones en esos municipios.

Al respecto, las magistraturas manifestaron que a los partidos políticos demandantes no les afectó su interés jurídico y tampoco sus derechos político electorales, ya que el acuerdo que impugnaron no contiene un estudio sobre el proceso o la pérdida de sus registros, si no que es única y exclusivamente sobre la no realización de elecciones locales en los municipios antes mencionados. (Expediente TEECH/RAP/097/2024 y sus acumulados).