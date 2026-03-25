Deserción escolar afecta más a las zonas indígenas

Con 71 mil estudiantes que abandonaron las aulas en el ciclo escolar 2024-2025, Chiapas se posicionó como la segunda entidad con mayor deserción escolar en México, de acuerdo con el último reporte de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Nivel superior

La cifra coloca a la entidad en una situación crítica, particularmente en educación superior, donde la cobertura es la más baja del país. Los sectores más afectados, advierten especialistas, son los pueblos y comunidades indígenas.

Una de las causas que profundizó el abandono escolar fue la ola de violencia que se agudizó en pasadas administraciones. Durante tres ciclos escolares, la zona fronteriza del estado mantuvo suspensiones de clases, lo que generó un rezago que aún no se logra revertir por completo.

“Donde las aulas reabiertas simbolizan la recuperación de la paz y la confianza, logramos la reapertura masiva”, expuso Roger Mandujano Ayala, secretario de Educación del Estado de Chiapas.

Indicadores

El funcionario destacó que en el ciclo escolar 2024-2025 se registró un aumento del 19.9 por ciento en comparación con el ciclo 2023-2024, aunque reconoció que los indicadores aún muestran al nivel medio superior como el más vulnerable al abandono.

“Estamos viendo estrategias en horas extras, un multiesfuerzo para resarcir el daño que causó la inseguridad”, agregó Mandujano Ayala.

Panorama

A pesar de los esfuerzos por recuperar la matrícula, Chiapas enfrenta condiciones estructurales que dificultan la permanencia escolar: altos índices de pobreza, rezago educativo histórico y migración. Estos factores, advirtieron autoridades educativas, están estrechamente ligados a la deserción.

En 2024 ya se registraba una problemática de abandono con altas tasas, pero en 2025 la cifra se agravó al superar los 71 mil estudiantes que dejaron el sistema educativo.

“Hay más de 28.2 por ciento a nivel estatal de población indígena y prácticamente menos del 10 por ciento logran estudiar, entrar a las universidades”, advirtió el secretario, evidenciando la brecha de acceso para este sector.

Índices más críticos

La región Altos concentra los índices más críticos, con más de la mitad de sus estudiantes abandonando las aulas. En esta zona confluyen factores como pobreza extrema, trabajo infantil y migración hacia otras entidades, fenómenos que comienzan a impactar desde el nivel primaria.