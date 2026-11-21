El rostro multicultural que vive la frontera sur de México quedó demostrado este viernes durante el desfile conmemorativo al 116 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana.

Emotivo

En Tapachula, sitio que concentra el mayor número de personas en situación de movilidad se sumó a esos festejos, ya que los alumnos de diversas escuelas de la región marcharon portando las banderas de sus respectivos países de origen

La participación de los jóvenes extranjeros en la conmemoración representa una muestra de la integración y el respeto al país, en el que se encuentran y que se han sumado a la dinámica social.

En presencia de autoridades civiles, educativas y militares, encabezadas por el alcalde Yamil Melgar Bravo y el jefe de Estado Mayor de la 36ª. Zona Militar, Remigio Martínez Bello, las escuelas del nivel medio superior y superior se sumaron a la celebración de este hecho histórico.

“La presencia de los estudiantes extranjeros refleja los vínculos culturales y educativos que se han venido fortaleciendo en los últimos años en la región fronteriza, en donde convergen personas de diversas naciones del mundo”, explicó el profesor Jorge Antonio Monzón Vázquez.

Mejores oportunidad

Precisó que en casi todas las escuelas, desde el nivel preescolar hasta el superior, ya se encuentran estudiando niños y jóvenes que han llegado a México y se han quedado en esta zona, en donde sus familias han encontrado mejores oportunidades.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, unos tres mil alumnos y docentes, así como de las instituciones federales, de seguridad, cuerpos de emergencia y asociaciones civiles, participaron en el desfile en Tapachula, el cual transcurrió con total tranquilidad.