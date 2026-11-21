Alumnos del Centro de Atención Múltiple 45 (CAM) de Berriozábal participaron en el desfile conmemorativo por el 116 aniversario de la Revolución Mexicana; como cada año, la escuela se unió, no solo para rememorar la fecha sino para dar un mensaje de inclusión.

María Concepción Tovilla, directora de la institución, destacó la importancia de que los estudiantes formen parte de este tipo de actividades, pues dijo que tienen la oportunidad de participar en acciones que son propias de la comunidad, de la cultura y de los actos cívicos.

Subrayó que el trabajo del centro es interdisciplinario y que la participación de las familias resulta fundamental.

“Hay padres de familia que nos acompañan porque el trabajo en el Centro de Atención Múltiple es así, ir siempre de la mano a mamás y papás en ese proceso de educación de los niños y de escolarización”, expresó.

El CAM atiende a niñas, niños y jóvenes con condición de discapacidad, cuando la incapacidad lo permite, se les integra a la escuela regular; cuando es múltiple o muy severa, requieren mayores apoyos y se escolarizan en el centro.

La institución ofrece desde educación inicial hasta secundaria, además de un taller ocupacional y laboral, con el propósito de acompañar a los alumnos desde los 40 días de nacidos hasta los 21 o 23 años de edad.

Actualmente, el plantel cuenta con una matrícula de 39 alumnos provenientes de Berriozábal y de localidades cercanas como Ciudad Maya, Independencia y diversos ejidos de la zona.