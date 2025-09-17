Desfile cívico militar, identidad para chiapanecos

Miles de personas se dieron cita en el centro de Tuxtla Gutiérrez para presenciar el Desfile Cívico Militar Conmemorativo a los 215 años de la Independencia de México, evento que encabezaron integrantes del Ejército Mexicano y autoridades de los tres Poderes de gobierno.

Durante las actividades el comandante de la VII Región Militar, Alejandro Vargas González, informó que desfilaron siete banderas de guerra y cuatro jefes, por parte del contingente militar.

A eso se le suma 47 oficiales, así como 973 elementos de tropa, 35 jinetes a caballo y 43 vehículos militares.

Detalles del desfile

Durante el desfile destacaron varios momentos. Uno de ellos con un vehículo que llevaba el mensaje de la paz, un momento que llevó al aplauso de los asistentes por las condiciones hoy enfrenta la entidad en seguridad.

De la parte militar también desfilaron tres unidades de maquinaria pesada, una embarcación, así como seis binomios canófilos y tres aeronaves. Más de 400 mujeres demostraron su fortaleza, arraigo y compromiso.

De la parte civil fueron: una bandera, mil 287 integrantes de diversas instituciones que componen el gabinete del Poder Ejecutivo estatal. En la lista estuvieron 13 caninos, cuatro embarcaciones, así como 69 vehículos, 13 carros temáticos, dos aviones no tripulados, dos drones artillados y uno tipo patrulla.

Espectáculo aéreo

Por aire se observaron aviones y helicópteros, por tierra personal civil y militar hicieron recorridos con patrullas, armamento, equipo táctico y de ayuda a la población en caso de emergencia. Es una parte de la fuerza de tarea que tiene el Gobierno mexicano para garantizar la seguridad y el orden en el país.

Durante el desfile, que se llevó a cabo por la avenida Central, participaron 210 jinetes a caballo, así como 11 motocicletas. Se detalló que las actividades transcurrieron sin novedad.