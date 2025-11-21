Desfile por Revolución Mexicana, sin incidentes

La celebración del desfile cívico militar y deportivo conmemorativo del 115 aniversario de la Revolución Mexicana transcurrió sin incidentes. Participaron elementos militares, policiacos, estudiantes y asociaciones civiles en un recorrido por las principales calles de Tapachula.

Con llamativas tablas rítmicas, coreografías y presentaciones de bandas de paz, realizadas por alumnos de diferentes instituciones educativas, la Revolución Mexicana cobró vida en la ciudad.

Minutos después de las nueve de la mañana inició el recorrido sobre la central oriente y avanzó hacia el parque Bicentenario, en donde estaba instalado el templete de las autoridades. Los contingentes de alumnos de diversas escuelas públicas destacaron por sus marchas, pirámides humanas, mosaicos multicolores y tablas rítmicas, las cuales se llevaron el aplauso de los miles de asistentes.

El desfile también contó con la participación de elementos militares acompañados de perros entrenados en protección y vigilancia, capaces de detectar armas o drogas; además, personal de Protección Civil y el Heroico Cuerpo de Bomberos, quienes alegraron al público, principalmente a niños.

Destacó la participación de Pancho Villa y las Adelitas, así como los parachicos y botargas, añadiendo no solo un toque histórico y cultural al evento, sino también de colorido.

La actividad se llevó a cabo con normalidad y sin incidentes, donde más de tres mil personas acudieron a presenciar el desfile cívico y fotografiar el paso de los contingentes.

Entre las autoridades que estuvieron presentes en el desfile fueron el presidente municipal de Tapachula, Aarón Yamil Melgar Bravo; el comandante de la 36 zona militar, Javier Guzmán Alvarado; Emmanuel Peña Espinoza, representante del 43 batallón de la Guardia nacional; Comisario Manuel Alejandro Lluch García, secretario de Seguridad Pública Municipal, entre otros.

Participaron tres mil 200 personas en el desfile, incluyendo elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, jóvenes del Servicio Militar Nacional, centros educativos, Protección Civil, Bomberos, Cruz Roja, así como elementos del Pentatlón Militarizado.