Desgaste emocional y económico

Una persona que tiene diabetes enfrenta una experiencia marcada desde el duelo inicial cuando se detecta la enfermedad y comienza la lucha contra las barreras emocionales.

A ello se le suma la inversión económica que tiene que realizar pese a tener seguridad social en alguna institución gubernamental, ya que esta oscila entre los dos y siete mil pesos mensuales.

Gastos

Se trata de gastos no solo personales sino también para las instituciones de seguridad social, ya que este padecimiento genera una gran demanda y costos operativos en atención y hospitalización por las complicaciones que implica, ya sea daño renal o pie diabético que requieren de gran parte del presupuesto para la atención.

Para el paciente con diabetes, la enfermedad representa un gasto personal grande, además de los cuidados, las preocupaciones y miedos, hay que controlar el padecimiento, la adquisición desde pastillas, insulina, nutriólogos y productos para el monitoreo permanente.

Doña Roberta González, de 59 años, expresa que es una enfermedad no solo cara sino desgastante y que ocupa mucho tiempo, esfuerzo y dedicación.

Señala que en su caso acude al IMSS, considera que hay una atención buena, sin embargo, señala que algunos de los medicamentos que allí le surten no le han dado resultado, por lo que ha buscado alternativas que implican un gasto mensual de más de dos mil pesos, ya que no todo lo adquiere por su cuenta.

Refiere que desde los medicamentos orales, la insulina, el glucómetro, las tiras reactivas y lancetas son un gasto que no puede dejar de hacerlo, o corre el riesgo de que el control que mantiene pueda sufrir desequilibrios.