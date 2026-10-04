Designa ERA nuevos servidores públicos

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar tomó protesta a Jorge Enrique Hernández Bielma como titular de la Secretaría General de Gobierno y Mediación, a quien exhortó a conducirse bajo los principios que rigen al gobierno de la Nueva ERA: cercanía con el pueblo, honestidad, trabajo en territorio, humanismo y estricto apego a la ley.

El mandatario sostuvo que la experiencia y el compromiso del nuevo secretario serán fundamentales para continuar fortaleciendo la gobernabilidad, el diálogo y la paz social en Chiapas. Asimismo, designó a Juan Luis Zarazúa Salazar como subsecretario de Gobierno.

Nombramientos

Posteriormente, el gobernador entregó el nombramiento a Hugo Armando Aguilar Aguilar como titular de la Agencia Digital Tecnológica del Estado de Chiapas (Aditech) y a Amira López Habib como subsecretaria de Educación Estatal, a quienes convocó a desempeñarse con vocación de servicio en beneficio de la niñez y la juventud de Chiapas. Confió en que su capacidad y experiencia contribuirán a fortalecer la transformación tecnológica y educativa del estado.

Reconocimiento

Ramírez Aguilar reconoció a la exsecretaria general de Gobierno y Mediación, Dulce María Rodríguez Ovando, y al exdirector de la Aditech, Jovani Salazar Ruiz, por su contribución a la construcción de un gobierno con sentido democrático, humanista y pleno compromiso social. Agradeció su lealtad y les deseó éxito en sus próximos proyectos políticos.