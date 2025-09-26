Designan a Agripino Méndez como nuevo vicario general

El presbítero Agripino Méndez Victorio fue designado vicario general de la Diócesis de Tapachula, en sustitución de Martín Moreno Fogoaga.

Durante una ceremonia religiosa, el obispo Luis Manuel López Alfaro hizo público el nombramiento de quien durante varios meses fungió como administrador diocesano.

Méndez Victorio hizo profesión de fe y juramento de fidelidad, a la vez que recibió el respaldo y felicitación de sacerdotes y de feligreses, quienes lo pusieron “bajo la protección de nuestra Madre Santísima Inmaculada Margarita Concepción, para que lo asista y acompañe siempre”.

Se explicó que el vicario general es un sacerdote que actúa como adjunto del Obispo y tiene una amplia responsabilidad por el funcionamiento de la Diócesis, como autoridad administrativa y ejecutiva.

Durante varios meses, el conocido como padre Pino, fungió como administrador de la Diócesis de Tapachula, tras el nombramiento de Jaime Calderón en julio del 2023 como arzobispo de León, Guanajuato, hasta la toma de posesión el 27 de junio pasado de monseñor Luis Manuel López Alfaro.