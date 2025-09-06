Designan a nuevo director del Cesmeca

La Junta Directiva de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach) designó al doctor Emmanuel Nájera de León como director del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica (Cesmeca-Unicach), durante el periodo 2025-2029.

El acto tuvo lugar este fin de semana en los espacios del centro de estudios ante la presencia investigadores y trabajadoras del centro.

Trayectoria

Nájera de León es licenciado en Sociología por la Universidad Autónoma de Chiapas. Asimismo, cuenta con una maestría en Ciencias Sociales con especialidad en Desarrollo Municipal por El Colegio Mexiquense y un doctorado en Ciencias Antropológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Iztapalapa.

Tras tomar posesión, sus compañeros le dieron la bienvenida y le desearon éxito en su nueva encomienda.