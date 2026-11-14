Designan a nuevo presidente de la Unión de Ejidos Turulos

Alexander Ramírez fue electo como nuevo presidente de la Unión de Ejidos Turulos de la Costa, en el municipio de Tonalá, para el periodo de los próximos tres años, luego de obtener la mayoría de los votos durante la elección realizada este viernes a las 11 de la mañana.

Presidente electo

La jornada electoral se llevó a cabo en las instalaciones de la propia agrupación, donde participaron dos planillas. Al finalizar el conteo, Alexander Ramírez obtuvo 43 votos, resultado que le dio el triunfo y la responsabilidad de encabezar esta organización durante los próximos tres años, en sustitución de Leticia Manzo Sánchez.

Tras conocer los resultados, el presidente electo agradeció a todos los integrantes que le brindaron su voto de confianza y aseguró que trabajará para fortalecer la armonía y la unidad entre los ejidatarios. Asimismo, señaló que buscará impulsar proyectos y programas que contribuyan al progreso y desarrollo de esta organización.