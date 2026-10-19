Designan a Rocío Moreno como secretaria general

En uso de las atribuciones que le otorga la Legislación Universitaria, el rector de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), Oswaldo Chacón Rojas, nombró a Rocío Moreno Vidal como nueva secretaria general de la institución.

Durante una reunión realizada a través de la plataforma Zoom, con la participación de las y los directores de las unidades académicas, así como de los titulares de las dependencias universitarias, Chacón Rojas destacó que Moreno Vidal es una mujer con amplia experiencia profesional dentro y fuera de la universidad.

Nueva encomienda

Al agradecer la colaboración de la académica, María del Carmen Vázquez Velasco, quien se desempeñaba en esta responsabilidad, el rector señaló que los conocimientos y la experiencia universitaria de Moreno Vidal, permitirán dar continuidad al trabajo institucional y contribuir a mantener la estabilidad de la universidad.

Por su parte, Rocío Moreno Vidal agradeció la confianza depositada en ella y asumió esta responsabilidad con el compromiso de continuar trabajando por y para la comunidad universitaria, en apego a los principios y valores institucionales.

Asimismo, indicó que su labor estará enfocada en garantizar la gobernabilidad y la paz institucional, mediante la escucha de todas las voces y privilegiando el bienestar del estudiantado, razón de ser de la universidad.