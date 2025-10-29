Designan a un ciprés como árbol emblemático

Personal académico y alumnado de la Facultad de Derecho designaron a un ciprés de dicha institución árbol emblemático como patrimonio de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach).

Durante la develación de la placa conmemorativa, Miguel Ángel de los Santos Cruz, director de la tricentenaria institución, dio la bienvenida a las autoridades escolares de la Benemérita Unach, así como a profesoras, profesores, alumnas y alumnos presentes.

De los Santos Cruz destacó la importancia de este acto al tratarse de un tema de relevancia general: “el cuidado de la naturaleza a través de actividades que promueven su preservación”.

En un comunicado se dio a conocer que el ciprés tiene una importancia económica, ambiental y cultural, siendo valorado por su madera duradera, su uso en la reforestación y su simbología en la jardinería, los cementerios y la medicina tradicional. Además, se le considera un símbolo de longevidad y duelo en diversas culturas.