Designan nuevos cargos tradicionales en Chamula

Un total de 80 nuevos cargos fueron nombrados dentro de la estructura de autoridades, como parte del tradicional Ten Vun, una práctica comunitaria en el municipio de San Juan Chamula.

Costumbres

Con base en sus usos y costumbres, en la plaza Central de San Juan Chamula en la región Altos de Chiapas, dieron a conocer a las personas que asumirán responsabilidades durante el período 2027-2028, en cada una de las comunidades y parajes del municipio.

Con cohetes y toque de cornetas, los organizadores se presentaron por los tres barrios del municipio: San Pedro, San Juan y San Sebastián.

Costumbres

La celebración forma parte de la organización social y cultural de este pueblo; se concentraron en la plaza Central frente a la Presidencia Municipal.

Las nuevas autoridades tradicionales son consideradas por la comunidad para asumir el cargo durante un año, encargados de realizar distintas actividades orientadas a contribuir al mantenimiento de la paz, el orden y la gobernabilidad municipal, bajo el sistema de usos y costumbres.

Entre los cargos asignados se encuentran alcaldes tradicionales, integrantes del Cabildo y mayoles tradicionales, quienes deberán cumplir con las obligaciones que implica cada nombramiento.

Ten Vun representa una de las prácticas mediante las cuales San Juan Chamula conserva su sistema de organización comunitaria, las autoridades tradicionales deberán desempeñar su papel importante en la vida social y política del municipio.