Designan Regidurías en el municipio de Pantelhó

Después de que se obtuvieron los resultados de la elección extraordinaria en el municipio de Pantelhó, el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) informó que quedaron definidos los espacios para las Regidurías de Representación Proporcional.

Designaciones

Le designación se llevó a cabo en sesión extraordinaria; ahí el Consejo General aprobó el acuerdo para la integración del Ayuntamiento de Pantelhó, en el marco del Proceso Electoral Local Extraordinario 2025.

Las autoridades municipales que fueron elegidas en el mes de agosto estarán asumiendo sus responsabilidades a partir de octubre.

Teresa de Jesús Alfonso Medina, presidenta de la Comisión Permanente de Asociaciones Políticas, explicó que la integración del Ayuntamiento se hace basado en los "principios de paridad de género y los requisitos de elegibilidad establecidos en la norma electoral".

Ayuntamiento

El ayuntamiento de Pantelhó estará compuesta por cinco mujeres y cinco varones, en los cargos que van desde la presidencia hasta la Sindicatura Propietaria.

También están cinco Regidurías Propietarias, las cuales son para Redes Sociales Progresistas Chiapas, debido a que fue el partido político más votado. Las otras tres Regidurías de Representación proporcional, se asignaron dos para Morena y una a Movimiento Ciudadano.