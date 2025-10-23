Desincorporan predios en Tapachula y en Tonalá

El pleno de la Sexagésima Novena Legislatura presidido por la diputada Alejandra Gómez Mendoza, autorizó al Ayuntamiento de Tapachula, Chiapas, suscribir un contrato de comodato con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía para la instalación de la emisora 102.7 F.M.

Dicho comodato tendrá un periodo de seis años. El espacio será utilizado como oficinas centrales y cabinas de transmisión y producción, mismos que se localizan en el interior de las instalaciones del Centro de Desarrollo Comunitario (Cedeco Norte), a un costado del parque del Café, ubicado en calle Jardines de Chiapas, kilómetro 3, carretera Tapachula-Nueva Alemania, de ese municipio.

Así también y tras la votación del pleno, se aprobó autorizar al Ayuntamiento de Tonalá, Chiapas, la desincorporación del patrimonio municipal de un terreno denominado “Santiago Buenavista”, para enajenarlo -vía donación- a favor del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Municipal), quien lo destinará para la construcción de un albergue para el resguardo de niñas, niños, adolescentes y adultos en situación migratoria, en ese municipio.

En la sesión ordinaria y como parte de los puntos del orden del día, se turnaron a comisiones parlamentarias las siguientes disposiciones:

Iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable para el Estado de Chiapas.

Iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Chiapas.

En asuntos generales, varios legisladores abordaron tribuna para plantear distintos asuntos.