Desinstalan casas de campaña frente a hospital

Alrededor de las once de la mañana del martes, elementos de la policía municipal y de servicios públicos llegaron al hospital de Las Culturas para pedir que las familias que ahí esperan a sus pacientes, desinstalaran sus casas de campaña.

Sin que se registrara violencia en el desalojo, los elementos no especificaron el motivo o la autoridad que había mandado a desinstalar las casas de campaña hechas con madera y lonas.

Familias

En un recorrido, familiares señalaron que un día antes ya habían llegado a desalojarlos, sin embargo, por las bajas temperaturas volvieron a instalar las casas.

En el lugar se encuentran familiares de pacientes que ocupan un espacio frente al hospital desde el jueves de la semana pasada. Sobre las lonas y maderas, algunos señalaron que las movieron a casas de conocidos.

Pese a que por el frente del hospital había mucho menos gente de lo habitual, las familias siguen abundando a un lado de los carros, donde algunos guardaron sus materiales. Dijeron que meditarán si seguirán pasando la noche en el albergue que está a un lado del hospital.

Afluencia

En el “Albergue de las culturas”, construido con la donación de un matrimonio sancristobalense, como lo indica la placa de la entrada, indicaron que pese al desalojo de ese mismo día la afluencia seguía igual, entre 20 y 25 personas.