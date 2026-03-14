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ChiapasMirador 4

Deslave en el tramo carretero Tecpatán-Mezcalapa

Marzo 14 del 2026
Se inició con los trabajos con máquina pesada tipo retro excavadora para retirar escombros. Cortesía
Se inició con los trabajos con máquina pesada tipo retro excavadora para retirar escombros. Cortesía

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) que encabeza su titular, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, a través de la Subsecretaría Vial Preventiva y de Turismo informa que las fuertes lluvias que se registraron el pasado jueves en el municipio de Tecpatán, ocasionó un deslave de talud en el tramo carretero estatal Tecpatán-Mezcalapa.

De manera puntual y comprometida con la seguridad de las y los chiapanecos, elementos de la SSP y de Protección Civil Municipal, atendieron el incidente que ocasionó obstrucción a la circulación del tramo carretero que conduce a la comunidad Yomono de ese municipio, por lo que, durante las primeras horas de este viernes, se inició con los trabajos con máquina pesada tipo retro excavadora para retirar escombros y brindar a las y los conductores una circulación segura y sin contratiempos.

Compromiso

La Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda su compromiso institucional de trabajar de manera coordinada, responsable e inmediata para brindar atención oportuna que permita salvaguardar la integridad de las y los chiapanecos.

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