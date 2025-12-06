Desmantelan negocios que defraudaban

Un ciber y otros negocios que habían instalado en un predio invadido frente a las oficinas del Centro de Atención Integral de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) en Tapachula, fueron desmantelados por autoridades de los tres órdenes de gobierno.

La Fiscalía Especializada de Migrantes encabezó las acciones en las que no hubo personas detenidas y con ayuda de maquinaria pesada, se retiraron las estructuras, en donde presuntamente operaban personas que “vendían” documentación apócrifa a personas extrajeras.

De acuerdo con la información se había instalado un cibercafé y otros locales que “robaban” energía eléctrica y no contaban con servicios básicos, los cuales se encontraban ubicados en terrenos de derecho de vía del libramiento Sur.

Venta de documentos apócrifos

En ese lugar, al parecer un grupo de presuntos abogados ofrecía servicios de gestoría migratoria a extranjeros a los que cobraba de entre 2 mil a 5 mil pesos, por supuestos documentos expedidos por Comar, pero resultaban clonados o apócrifos.

Se indicó que por ese motivo existe una carpeta de investigación abierta y se han identificado a dos personas, quienes supuestamente se hacían pasar como “enviados de la Ciudad de México para agilizar trámites en la Comar”.

En el marco de la mesa de coordinación interinstitucional, se presentó el caso y se ordenó proceder legalmente para desmantelar ese centro, notificándose desde 48 horas antes para que procedieran a abandonar el lugar y retirar sus pertenencias, por lo que finalmente desmantelaron el “campamento”.

Se dijo que varias personas se encontraban en el lugar, todos migrantes, a quienes se les exhortó a retirarse de manera voluntaria y pacífica, llevándose sus objetos personales.