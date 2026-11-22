El proyecto “Encuentros: Hacia los 500 años de San Cristóbal de Las Casas” se deslindó de los señalamientos hechos por un comunicador, quien indicó que el reciente encuentro relativo al tema del agua habría sido encabezado por integrantes del partido “Movimiento de Esperanza de Chiapas”.

A través de un comunicado, las organizadoras Aremí González y Camila Cancino reiteraron que el proyecto no forma parte de ninguna actividad política. “No respondemos a intereses político-partidistas de ningún tipo. No respaldamos a ningún actor ni fuerza política”.

El comunicador Gustavo Cancino, a través de una publicación, señaló que el pasado encuentro convocado por el proyecto, dónde se abordó la problemática del agua en la ciudad, habría sido encabezado por Milton Tovilla, vicepresidente del Comité ejecutivo municipal del partido “Movimiento de Esperanza”.

Sin embargo, el propio Milton Tovilla negó estos dichos, aclarando que asistió sin ninguna intención política, y cuestionó los intereses del comunicador al tergiversar los hechos. Agregó que esta es la tercera vez que Gustavo Cancino lanza señalamiento infundados en su contra.

“Somos dos mujeres sancristobalenses que, desde nuestra iniciativa independiente y ciudadana buscamos abrir espacios de encuentro y reflexión necesarios para nuestra ciudad”, se lee.

Pese a que dijeron sentirse honradas por el intereses que estos espacios han generado, consideraron importante que no se atribuyan intenciones que no corresponden con la naturaleza del proyecto.