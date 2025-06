Desmiente entrega de permisos para operar taxis

Con relación a distintas versiones que han circulado en una página de Facebook sobre la supuesta entrega de permisos para operar servicios de transporte mediante plataformas digitales en el estado de Chiapas, Didi en particular, la Secretaría de Movilidad y Transporte del estado (SMyT), aclara lo siguiente: “Cualquier información que no se encuentre en la página oficial de la dependencia carece de sustento. Se exhorta a la ciudadanía a no dejarse sorprender por falsos gestores o por publicaciones no verificadas”.

Legalidad

La SMyT reitera su compromiso con la legalidad y el orden en el servicio público de transporte, y hace un llamado a la ciudadanía a mantenerse atenta a la información oficial emitida únicamente a través de nuestros canales institucionales.