Desmiente Joss Ramírez campaña de difamación

Ante la campaña de difamación iniciada en redes sociales contra Joss Ramírez, diseñador textil y líder de la marca Catal, ubicada en Venustiano Carranza, por presuntamente no darle crédito a su equipo, aclaró que dentro del proyecto, los procesos de colaboración están en los lineamiento de respeto, credibilidad y reparto correcto de créditos.

A través de un video, el joven artista informó que en los seis años de vida del proyecto no habían enfrentado una campaña de difamación, por lo que ya se contactó con las páginas de Facebook para solicitar un espacio de aclaración.

“Porque si hay espacios para acusar, también debe haber espacios para aclarar”, dijo Joss Ramírez, quien agregó que hay que tomar conciencia de que lo dicho en internet puede ser destructivo para cualquier persona.

Aclaración

Por su parte, María Juárez Hernández, integrante de Catal y quien siempre ha sido acreditada en los proyectos, indicó que en ningún momento han tenido problemas de comunicación, considerando como una falta de respeto las publicaciones que se han hecho en las redes sociales.

Joss Ramírez señaló que, aunque en Chiapas hay casos donde compañeros no han hecho las procesos de forma adecuada, su situación no tiene punto de comparación, e invitó a visitar la casa de Catal para conocer el trabajo que ahí se realiza.

Por eso, dijo, “hoy a temprana hora y temprano momento quiero desmentir lo que está sucediendo, porque somos una familia que siempre ha producido en casa”.

Por último, Joss Ramírez hizo referencia a los comentarios sobre la falta de visibilidad que persiste respecto al trabajo textil, por lo que invitó a las artesanas para que se acerquen al proyecto y sean el conducto por el que lleguen a esos espacios de visibilización.