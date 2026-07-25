Desmienten entrada de mototaxis en SCLC

Después de la difusión de un audio donde se alertaba sobre la entrada del servicio de mototaxi en San Cristóbal, presuntamente con la connivencia de la edil, Fabiola Ricci, la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT) negó haber emitido algún permiso, concesión o tolerancia para dicho servicio en la ciudad.

A través de un comunicado, la dependencia, a cargo de Albania González Pólito, respondió a la supuesta entrada de mototaxis vinculados a la organización Molino los Arcos, reiterando que ninguna persona física, líder social, organización o autoridad municipal posee atribuciones para otorgar estos permisos.

Delito

El documento insiste en que prestar o fomentar el servicio de transporte público de manera irregular está tipificado como delito dentro del Código penal del estado, con sanciones que van de los tres a siete años de prisión, multas de 500 a mil UMAS y el aseguramiento inmediato de las unidades utilizadas.

Por lo mismo, realizaron un “llamado enérgico” tanto a las autoridades municipales, organizaciones y aspirantes a puestos de elección popular para que se abstengan de fomentar, proteger o dar cobijo a grupos que sin permiso o autorización pretendan dar un servicio de transporte irregular.