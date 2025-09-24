Desmienten fallas estructurales en puente de la Torre

Tras las recientes obras de mantenimiento al puente atirantado que está frente a la Torre Chiapas en la capital chiapaneca, el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres, aseguró que los trabajos realizados no fueron por fallas estructurales sino por mantenimiento preventivo, señalando que la empresa constructora fue la encargada de las labores, lo que no representó ningún gasto de los recursos del Ayuntamiento.

Luego de que circularan rumores sobre fallas estructurales, el alcalde subrayó que se trató de la sustitución de las juntas de dilatación, elementos que permiten el movimiento entre las secciones del puente sin comprometer su estabilidad.

“La estructura no presenta ningún riesgo para los usuarios y las labores fueron necesarias para garantizar su buen funcionamiento. Se trata de un puente muy complejo, hermoso y único en el sur- sureste”, detalló.

Trabajos

Los trabajos de mantenimiento comenzaron el lunes 15 y se extendieron hasta el sábado 20 de septiembre.

Durante ese periodo, se presentaron cierres parciales y desvíos en la circulación, lo que generó congestionamiento vehicular en la zona.

Asimismo, elementos de Tránsito Municipal implementaron operativos para agilizar la circulación y recomendó a los automovilistas utilizar rutas alternas para evitar el área afectada

Finalmente, aseguró que se continuará monitoreando la condición de la infraestructura para garantizar la seguridad de los usuarios.

“Vamos a mantener informada a la ciudadanía sobre futuros trabajos de mantenimiento. En esta ocasión fue un trabajo más complejo el que se realizó, seguramente un próximo mantenimiento tardará algunos meses o quizás años para que se vuelva a realizar”, afirmó.