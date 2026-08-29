Desmienten habitantes señalamientos de amenazas

Habitantes del barrio El Relicario, quienes durante los últimos meses han sufrido intentos de despojos, desmintieron los señalamientos por parte de Maximino Victoria Herrera, quien los señaló como responsables de las amenazas de muerte que sufrió la mañana de este viernes.

En rueda de prensa, los colonos consideraron las acusaciones como un acto de difamación, generado por los amparos que han promovido en juzgados federales a raíz de los conflictos terrenales.

Cabe señalar que hace más de diez años, uno de los hermanos Victoria Herrera vendió los terrenos que ahora disputan. Sin embargo, los habitantes cuestionaron la exigencia, argumentando que en la misma zona vive una de las hermanas, quien, por años, observó la edificación de las casas.

Maximino Victoria también lanzó señalamientos sobre Octavio Tzunun, representante legal de algunos de los colonos, indican que es investigado por las autoridades. El abogado desmintió los dichos.

Pruebas

Tzunun detalló que ese mismo viernes llevó pruebas sobre la situación a Tuxtla Gutiérrez, y agregó que también podrían tener mesas de diálogo con la dependencia estatal encargada de regulación de terrenos.

“No somos paracaidistas, tenemos más de diez, veinte, y algunos hasta treinta años que compraron los terrenos”, reiteraron los colonos, quienes afirman tener todas las pruebas de los pagos que hicieron en su momento.