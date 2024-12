Desmienten localización de personas desaparecidas

Familiares de las siete personas desaparecidas en el municipio de Emiliano Zapata, el pasado 20 de noviembre, desmintieron que hallan sido localizadas como se informó a través de las redes sociales.

En entrevista telefónica con la prensa, dieron a conocer que “es totalmente falso la publicación que ha trascendido en redes sociales donde informan que ya fueron localizadas las siete personas originarias de San Cristóbal de Las Casas.

Mencionaron que “sí encontraron cosas, pero los cuerpos no, que los van a seguir buscando, que hasta el momento no hay un informe oficial por parte de la autoridad”. Dijeron que esto les generó preocupación. “No hay nada, es totalmente falsa la información, encontraron algunas cosas pero no los cuerpos de las personas desaparecidas no”, reiteraron.

Dieron a conocer que están esperando los resultados de la búsqueda que están llevando a cabo las autoridades.

Ante esta situación difícil por la que están pasando, solicitaron la colaboración de la población para la localización de sus familiares. “Estamos desesperados, no sabemos nada de ellos”, sostuvieron.