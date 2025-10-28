Desmienten presunto fraude en venta de terrenos

Luego de una campaña negativa en la que se señalaba a Leonel Gómez Aguilar, como un defraudador en la venta de terrenos, el inculpado sostuvo una reunión con personas que le exigieron aclarar la situación legal del terreno que pretendía vender.

La respuesta a la campaña difamatoria, señaló Leonel Gómez Aguilar, son los documentos de una escritura pública ante un reconocido notario de Tapachula.

Todo está en orden

Precisó que todo está en orden y que por eso ponía a su disposición los documentos legales, tanto a las personas como la prensa.

Expuso que indebidamente en redes sociales intentaron lincharlo, pero dijo esperó los tiempos para poder aclarar la situación, porque en ese momento las personas que lo acusaban no pretendían dialogar sino crear confusión.

Leonel Gómez Aguilar expuso que en calidad de ciudadano acudió a la Notaría Pública Número 12 para solicitar copias certificadas de los trámites y ya con la escritura pública, demostró que no pretendía cometer ningún fraude.

Aclaro que el contratiempo fue por algunas confusiones que ya se aclararon, por ello, dijo que el pasado fin de semana sostuvo una reunión con los vecinos que tenían dudas ante la publicación, estas fueron aclaradas y respaldadas con la documentación que acredita la propiedad legal.